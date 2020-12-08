Фельдшеры скорой медицинской помощи города Владимира получили право на денежную компенсацию за наем жилья

Областные власти судорожно пытаются придумать еще что-нибудь для спасения региональной медицины. Так, для фельдшеров скорых в городе Владимире введена новая мера соцподдержки. С 1 января 2021 года этой категории медработников предоставлено право на ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья. При этом она не должна превышать 15 тысяч рублей.

Главный врач городской скорой Георгий Жуков считает, что это решение поможет снять остроту кадровой проблемы и укомплектовать дополнительные бригады.

"Сейчас на станции «скорой» работают 125 фельдшеров, и многие из них вынуждены снимать квартиры. Такая финансовая поддержка очень своевременна. Она позволит не только удержать кадры, но и прилечь на работу новых сотрудников или вернуть тех, кто по разным причинам уволился. Во всяком случае, очень на это рассчитываю", – прокомментировал Георгий Жуков.