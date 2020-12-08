Владимирцы могут жаловаться в прокуратуру на нехватку лекарств или лечения

В прокуратуре Владимирской области начала работать «горячая линия» для приема обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения в период пандемии Covid-19.

Как объясняют представители ведомства, она нужна, чтобы собирать жалобы от жителей региона на отсутствие лечения или нехватку лекарств в период пандемии. Это позволит быстрее реагировать на проблемы в системе здравоохранения.

Обращения принимаются по телефону 8(4922)32-71-25 в рабочее время с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00 (с перерывом на обед с 13 до 14 часов), в пятницу - с 9.00 до 16.45.