Во Владимирской области автоматически продлили выплаты на детей

В регионе вновь продлили беззаявительный порядок начисления пособий малоимущим семьям, который действовал с 1 апреля. В течение полугода выплаты продлевались автоматически: родителям не нужно было посещать учреждения социальной защиты населения, чтобы подать заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия, хотя обычно это приходится делать каждый год или чаще, если семья переехала. Автоматическое продление выплат коснулось 93 с лишним тысяч человек, в том числе получающих ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячное детское пособие, ежемесячную денежную компенсацию на питание беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям. Кроме того, инвалидам, срок переосвидетельствования которых попадает в период с 1 октября по 1 марта 2021 года, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг продлевается автоматически сроком на шесть месяцев, начиная с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.