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Общество

Древний Муром стал объектом культурного наследия

Город на Оке признали объектом культурного наследия регионального значения
Ирина Мальцева
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Постановлением Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области достопримечательное место «Древнерусский город Муром, IX-XIX вв.» включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Такое решение приняли после длительных и тщательных исследований и историко-культурных экспертиз. Как отмечают специалисты, этого решения город ждал десять лет. Раскопки, проведенные в последние два десятилетия, показали, что городской культурный слой имеет колоссальный потенциал. Кроме того, в историческом центре Мурома хорошо сохранена историческая планировка и отсутствуют значимые трансформации позднейших периодов, сохранилось много исторической застройки.

- Муром сохранил главную свою особенность – исторический ландшафт с характерными географическими и природными условиями – холмами, долинами, береговой линией реки Оки с раскрывающимися панорамами на исторический центр. Эти природные элементы составляют естественное обрамление ансамблей и памятников архитектуры, и создают неповторимый образ исторической части города, – отмечает архитектор, историк Татьяна Козлова.

Специалисты считают, что новый статус поможет сохранить и уникальную градостроительных среду, и исторический ландшафт, и планировку.