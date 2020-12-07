Житель Собинки два месяца прятал тело убитой жены в подвале

Сорокачетырехлетний житель Собинского района получил срок за убийство своей гражданской жены. В мае между ним и тридцатидвухлетней женщиной произошел конфликт, во время которого мужчина нанес сожительнице один удар ножом в область грудной клетки. От раны она скончалась на месте происшествия. Мужчина спрятал тело несчастной в подвале частного дома , где они вместе жили. Более двух месяцев мужчина хранил страшную тайну, но потом явился в полицию. Как он объяснил, его мучало чувство вины. Собинский городской суд приговорил мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.