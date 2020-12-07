Во Владимирской области стало больше машин и меньше аварий

Как отмечают специалисты, количество машин в регионе продолжает расти. На конец 2019 года количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения в области составило 303,6 штуки, а в 2018 году данный показатель составлял 296,2 штуки. При этом за прошлый год количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте (в расчете на 100 000 человек населения) уменьшилось и составило 169,6, по сравнению с предыдущим годом. Тогда эта цифра составляла 174,1.

Кстати, как сообщают в УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрирована 21 авария с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 30 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы трое детей.