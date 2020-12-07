В Судогодском районе задержали коллекционера, который воровал старые вещи из чужих домов

В середине ноября в полицию Судогодского района стали поступать сообщения о кражах из дачных домов. У жителей украли наручные часы, компас, кувшин, чучело животного и прочие вещи, созданные несколько десятилетий назад. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, преступник взламывал замки и повреждал оконные рамы, чтобы залезть в дома.

В ходе оперативных мероприятий был задержан 50-летний местный житель. Он рассказал, что приезжал в деревню, вычислял дома, хозяева которых уехали, и целенаправленно искал в комнатах старые вещи. Из них он собирал коллекцию.

Возбуждены уголовные дела за кражу. Имущество изъято полицейскими.