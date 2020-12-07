В доме с «лишними» этажами в Коммунаре дали отопление

Во Владимире в доме №19 на улице Центральной подключили отопление. Как сообщил вице-губернатор Роман Годунин, расходы по его оплате до момента ввода дома в эксплуатацию несет застройщик. На этой неделе в областной администрации планируют подвести итоги по внесению изменений в проект охранных зон – это позволит узаконить два лишних этажа, незаконно возведенных застройщиком, и, наконец, получить людям свои квартиры. Напомним, что дом микрорайоне Коммунаре находится в реестре проблемных объектов Минстроя РФ. Чиновники ,посл6 долгих совещаний, решили не сносить 8 и 9 этажи, превышающие допустимую этажность в этом районе, а внести изменения в проект объединенной охранной зоны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Владимира. Кстати, часть семей уже въехала в квартиры, не дожидаясь подключения отопления, по словам людей, у них просто не было выхода и они грелись с помощью обогревателей, благо электричество в доме было.