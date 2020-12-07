В Петушинском районе обиженный мужчина зарезал младшего брата

Прокурор Петушинского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело за убийство.

Следствием установлено, что вечером 1 марта 2020 года в городе Костерево двое братьев, которых ранее судили за наркотики, выпивали. Между ними произошла ссора, в ходе которой младший брат избил старшего. Драку разняли родственники, после чего все разошлись по домам.

Но стерпеть обиду старший брат не смог и, взяв кухонный нож, пошел выяснять отношения к младшему, который жил вместе с матерью. Та, увидев сына, подумала, что он хочет помириться и спокойной ушла по делам. Оставшись наедине, братья снова стали конфликтовать и драться. Старший брат достал нож и ударил в грудь младшего.

От колото-резаных ранений грудной клетки с повреждением левого легкого и сердца мужчина скончался. Уголовное дело будет рассмотрено Петушинским районным судом.