В Камешковском районе машина с хлебом перевернула школьный автобус

Фото из группы "Подслушано Ковров"

7 декабря в районе восьми утра в поселке Новки Камешковского района, на 29 километре автодороги «Хохлово — Камешково — Ручей», 35-летний водитель «ГАЗели» влетел в припаркованный школьный автобус. По данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, водитель фургона с хлебом, двигаясь в сторону Коврова, не справился с управлением и выехал с трассы, затем врезался в автобус. В момент аварии в салоне не было детей - они находились уже в школе.

В результате пустой ПАЗ опрокинулся на бок. Пострадал водитель «ГАЗели», ему медпомощь оказали на месте. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.