Умер бывший директор Владимирского авиамеханического колледжа Лев Червяков

Фото с сайта департамента образования Владимирской области

4 декабря скоропостижно скончался бывший директор Владимирского авиамеханического колледжа Лев Червяков. 7 декабря с ним простились в Храме Архангела Михаила на Студеной горе.

Лев Анатольевич родился 21 ноября 1935 года в селе Новки Камешковского района Владимирской области. После окончания школы в 1950 году поступил во Владимирский авиамеханический техникум. Осенью 1954 года был призван в ряды Советской Армии. После демобилизации с 1958 по 1962 годы работал на Владимирском тракторном заводе, в эти же годы учился на вечернем отделении Владимирского политехнического института. В 1962 году Лев Анатольевич перешел на работу в ВЗПО «Техника», где проработал до 1981 года в качестве инженера конструктора, зам. начальника конструкторского отдела, зам. секретаря, секретаря парткома. С 1981 по 1983 годы был заведующим отделом производственной работы Облсовпрофа. С 1983 по 2009 годы Лев Червяков – директор Владимирского авиамеханического колледжа.

За трудовую деятельность Лев Анатольевич Червяков был удостоен многочисленных наград, в числе которых орден «Знак Почета», звание «Заслуженный учитель школы РФ», «Почетный авиастроитель», «Почетный работник СПО».