В Вязниковском районе сгорели два магазина на одной улице

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

6 декабря в 21.49 пожарным сообщили о загорании двух магазинов в поселке Степанцево Вязниковского района. Торговые точки стояли рядом, поэтому огонь моментально перекинулся с одного магазина на другой. Жители поздно заметили пожар и позвонили сотрудникам МЧС, из-за этого магазины сгорели дотла - площадь составила 62 квадратных метра.

Существовала угроза загорания соседних строений, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. Пострадавших и погибших нет. К ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.