Во Владимирской области не заключены контракты на строительство четырех ФАПов из 27

Вопрос о строительстве и вводе в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов был поднят 3 декабря на брифинге, посвященном развитию эпидемиологической ситуации в регионе.

Заместитель директора департамента здравоохранения Александр Жестков рассказал, что исходным документом, который регламентирует строительство в регионе ФАПов в рамках национального проекта «Здравоохранение», является соглашение между администрацией Владимирской области и Министерством здравоохранения РФ. В документе установлены показатели – количество ФАПов, которые должны быть построены. В 2019 году в регионе необходимо было построить 21 ФАП. Все возвели, на данный момент 20 получили лицензию.

В этом году государственные контракты на возведение 27 ФАПов заключены с госучреждением «Облстройзаказчик». Не заключены контракты на строительство четырех. Это три объекта в Вязниковском районе, по которым уже был заключен и расторгнут контракт с подрядчиком, оказавшимся недобросовестным, а также ФАП в селе Фетинино Собинского района, где до конца года будет приобретен уже готовый, построенный ранее объект недвижимости.

По оценке специалистов до конца 2020 года строительно-монтажные работы на 85 процентов будут выполнены. При этом технология возведения модульных конструкций позволяет продолжать работы в зимнее время. Это дает возможность рассчитывать на то, что оказание медицинской помощи в новых ФАПах начнется в запланированный Минздравом срок – в течение 2021 года.