В Вязниковском районе из горящего дома спасли мужчину

В районе трех часов ночи 7 декабря в пожарную охрану поступил звонок о загорании в многоквартирном жилом доме в деревне Лукново Вязниковского района. Сотрудники МЧС в течение нескольких минут прибыли на место, не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади трех квадратных метров.

- Сгорело имущество квартиры. Погибших и пострадавших нет. Пожарные спасли с места ЧП мужчину с помощью спасательного устройства, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

На место пожара выезжали шесть единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.