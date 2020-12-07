Во владимирском департаменте имущественных и земельных отношений назначили временного руководителя

Аркадий Боцан-Харченко и Игорь Лапин.

Администрация Владимирской области определилась с временно исполняющим обязанности директора департамента имущественных и земельных отношений. После возбуждения уголовного дела и ареста Павла Панфилова врио ДИЗО стал его первый заместитель Игорь Лапин.

Перед Игорем Лапиным вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко уже поставил приоритетные задачи на ближайшее время. Их две. Во-первых, Лапину надо сделать более понятными и прозрачными закупки и конкурсы, которые проводит ДИЗО. В первую очередь, это касается лотов стоимостью свыше 50 млн рублей. Оно и понятно, в последнее время именно здесь всплывали самые громкие коррупционные скандалы в регионе. Лапину приказано в случае нарушений конкурсных процедур "незамедлительно сообщать в администрацию области".

Вторая задача состоит в том, чтобы наладить диалог с Законодательным собранием. Здесь тоже все предельно ясно. Из-за закона о приватизации госимущества между АВО и ЗС пробежала черная кошка. Так что наладить контакт не помешало бы.