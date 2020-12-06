Во Владимирской области ищут пропавшего гусевчанина

.
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Поисковый отряд "Лиза Алерт" во Владимирской области сообщает, что пропал 42-летний Копченов Вячеслав Анатольевич из села Георгиево Гусь-Хрустального района.
24 ноября он ушел из дома в неизвестном направлении. Мужчина нуждается в медицинской помощи!
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.
Был одет: предположительно светло-зеленая куртка-бушлат или синяя куртка.
Инфорг: Татьяна HeadHunter 89190051645
Тема на форуме по ссылке.