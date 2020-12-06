Во Владимирской области ищут пропавшего гусевчанина

. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд "Лиза Алерт" во Владимирской области сообщает, что пропал 42-летний Копченов Вячеслав Анатольевич из села Георгиево Гусь-Хрустального района.

24 ноября он ушел из дома в неизвестном направлении. Мужчина нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Был одет: предположительно светло-зеленая куртка-бушлат или синяя куртка.

Инфорг: Татьяна HeadHunter 89190051645

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