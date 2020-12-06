В Собинском районе машина опрокинулась в кювет

Ранним утром 6 декабря на автодороге Лакинск-Заречное на территории Собинского района произошло ДТП. По предварительной информации регионального УМВД, около 6.10 автомобиль "Шевроле" под управлением водителя 1985 года рождения на 1 километре дороги съехал в кювет и опрокинулся. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.

В результате ДТП пострадали 2 человека - водитель и пассажир 1959 года рождения. Водителя сотрудникам МЧС пришлось вырезать из покореженной машины. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Всего привлекалось 10 человек, 5 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человек, 1 единицы техники.