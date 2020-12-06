В Меленковском районе из-за замкнувшей проводки сгорел дом

В 02.01 6 декабря, сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Главное управление ведомства поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу в деревне Тургенево Меленковского района.

На момент прибытия подразделений спасателей дом горел по всей площади. Существовала угроза загорания соседнего дома, однако пожарным удалось этого избежать.

Пожар был ликвидирован на площади 80 "квадратов". Пострадавших и погибших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 13 человек личного состава.