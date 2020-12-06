Мэрия Владимира заплатит 400 тысяч автолюбителю, на машину которого упало дерево

Фрунзенский районный суд в полном объеме удовлетворил иск владимирца, на машину которого в мае этого года упало дерево. ЧП с автомобилем «Renault Trafic» произошло на улице 850-летия.

После случившегося владелец пострадавшей машины мужчина провел независимую экспертизу, которая оценила ущерб в 340 тысяч рублей.

За содержание зеленых насаждений во Владимире отвечает МКУ «Благоустройство». Что интересно, представитель учреждения на осмотр машины пришел, но составленный акт не подписал, а в суд защищать интересы муниципального предприятия никто не пришел.

После назначенной судом дополнительной экспертизы и ее решения, что правота на стороне автолюбителя, суд вынес решение в его пользу.

Теперь владимирские власти заплатят владимирцу более 400 тысяч рублей.