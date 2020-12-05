На Гусевском хрустальном заводе произошел пожар

Вечером 5 декабря на территории Гусевского хрустального завода случился пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области отмечают, что возгорание произошло в неэксплуатируемом здании на площади 30 квадратных метров. Цеха предприятия, где изготавливают хрустальные изделия, не пострадали.

Пожар полностью ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России будут устанавливать, из-за чего случилось возгорание в нерабочем цехе.

Пользователи соцсетей пишут в пабликах, что горело на четвертом этаже шестого цеха - в помещении были мебель и мусор.