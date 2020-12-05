Ковровчанин продал чужую иномарку за тысячу рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего ковровчанина. Мужчина обвиняется в краже автомобиля.

По данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, в конце августа текущего года обвиняемый, проходя по улице, обратил внимание на припаркованную у дома иномарку. Он осмотрел авто и понял, что там нет аккумулятора. Мужчина решил продать машину местному жителю, выдав за свою.

С помощью эвакуатора покупатель транспортировал приобретенную за 1000 рублей машину к новому месту стоянки. Спустя время пропажу авто обнаружила мать собственника - хозяин долго время отсутствовал - и обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 32 000 рублей.

Сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля, а затем – продавца, который был задержан. Похищенный автомобиль возвратили хозяевам. Уголовное дело направлено в суд.