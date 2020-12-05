Во Владимирской области занято 87% коек для больных коронавирусом

5 декабря во Владимирской области лабораторно подтверждено 148 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 34 – во Владимире, 18 – в Гусь-Хрустальном, 16 – в Муромe, по 9 – в Вязниках, Коврове и Юрьеве-Польском, 8 – в Александрове, по 6 – в Камешкове, Киржаче и Кольчугине, по 5 – в Гороховце, Меленках, Петушках и Суздале, по 3 – в Красной Горбатке и Собинке, 1 – в Судогде. Всего в области зарегистрировано 13949 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом мы писали сегодня здесь.

По состоянию на 5 декабря в больницах региона действуют 1656 коек для больных коронавирусом. 1445 заняты - это 87 процентов, свободны 211 коек. 12327 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за сутки – 141 человек.

Всего в области отмечено 344 летальных случая, включая шесть новых по данным на 5 декабря. За прошедшие сутки проведено 4667 исследований на Covid-19.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08.00 до 20.00. Обращения граждан также принимаются в виде текстовых сообщений по WhatsApp или Viber по номеру 8 (904) 252-90-02.