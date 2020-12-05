В Камешковском районе из-за короткого замыкания загорелся жилой дом

5 декабря в районе 11 часов в пожарную охрану сообщили о загорании частного жилого дома в поселке Придорожном Камешковского района. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и установили, что задымление идет на мансарде дома.

- Пожарным подразделениям удалось не допустить дальнейшее распространения огня в жилом доме. В результате пожара пострадала внутренняя отделка потолка. Пожар был ликвидирован на площади двух квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Пострадавших и погибших нет. На месте работали три единицы техники и девять человек личного состава МЧС.