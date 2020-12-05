Во Владимире пропал 40-летний мужчина с инвалидностью по немоте

Ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт"

Во Владимире полицейские и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" ищут 40-летнего Николая Шармай. Он пропал 29 ноября 2020 года, уже неделю о нем нет вестей. Известно, что мужчина имеет инвалидность - он немой.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. 29 ноября на нем была коричневая дубленка, черные брюки, черный пиджак, розовая рубашка, черные туфли. Особые приметы: татуировка на пальце.

Волонтеры обзванивают все больницы Владимирской области, ни в одну, куда удалось дозвониться, пропавший не поступал. Если вы видели похожего мужчину, звоните на номер "112".