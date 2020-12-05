В Камешковском районе, где с рельсов сошел поезд с мазутом, не выявили превышения нефтепродуктов в земле

Производственной экологической лабораторией Центра охраны окружающей среды Горьковской железной дороги завершены первые исследования проб почвы и грунта в границах станции Новки-1 Камешковского района.

- Превышения фоновых показателей содержания нефтепродуктов в почве за пределами ограждающей дамбы не выявлено. Внутри локализованной территории среднее содержание нефтепродуктов в почве составляет около 1100 мг/кг. Работы по вырезке загрязненного грунта и восстановлению естественного состояния почвы продолжаются. Экологический мониторинг и контрольные лабораторные исследования эффективности проводимых мероприятий будут продолжаться до полного восстановления территории, - сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

В ОАО «РЖД» работает штаб по ликвидации экологических последствий транспортного происшествия на станции Новки-1 во Владимирской области.

Напомним, 16 ноября у станции грузовой поезд сошел с рельсов, на железнодорожные пути опрокинулись цистерны с нефтепродуктами. Из 64 вагонов состава сошли с путей 30. Они перегородили проезд другим поездам. Движение на участке восстанавливали полтора дня. На работах по ликвидации ЧП задействовали 96 человек и 27 единиц техники. Площадь разлива нефтепродуктов составила 12500 квадратных метров. В результате ЧП погиб один из рабочих. Он умер по дороге в больницу в машине "скорой помощи".