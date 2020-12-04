Фермера из Судогодского района оштрафовали за свалку на участке

Индивидуальный предприниматель, являющейся главой крестьянско-фермерского хозяйства в Судогодском районе, получила в безвозмездное пользование два участка сельскохозяйственных угодий, общей площадью почти 50 гектаров. Но проверка, проведенная сотрудниками Госсельхознадзора, показала, что участки на всей площади заросли сорняками, а кое-где деревьями и кустарниками. На одном из участков обнаружили свалку, общая площадь которой 217 квадратных метров, откосы мелиоративного канала на одном из участков тоже заросли. Фермера признали виновной и оштрафовали на 26 тысяч рублей. Кроме того, ей предстоит убрать с участка мусор. Выкорчевать кустарники и деревья, выполоть сорняки. Постановления вступили в законную силу.