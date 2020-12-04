Александровца, жестокого избившего мать, отпустили под подписку о невыезде

маму. Поссорившись с женщиной, с которой он жил в одном доме, он с силой нанес ей несколько ударов руками в лицо, голову, шею, руки и ноги. В результате немолодая женщина получила многочисленные ушибы, а также закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас уголовное дело в отношении александровца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, поступило в суд. Сам горожанин находится на свободе: с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Максимум .что грозит мужчине. Если суд признает его виновным – восемь лет лишения свободы.