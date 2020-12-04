Во Владимирской области на выплаты медикам, которые лечат пациентов с Covid-19, выделили больше ста миллионов рублей

Департамент здравоохранения Владимирской области получит 108,8 миллионов рублей, которые уже поступили в региональный бюджет из федерального в соответствии с распоряжением Правительства РФ.

Деньги специалисты облздрава должны направить на выплаты работникам сферы здравоохранения, которые лечат Covid-19, – медицинскому персоналу стационаров, а также станций и отделений скорой медицинской помощи.

За весь период борьбы с коронавирусом работники сферы здравоохранения Владимирской области в рамках постановлений Правительства России получили вознаграждение за свой труд на общую сумму 1,4 млрд рублей.