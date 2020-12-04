Более 595 тысяч жителей Владимирской области привились от гриппа

В регионе продолжается вакцинация от гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок: по данным на 3 декабря, более 595 тысяч человек человек уже привились от гриппа, более 130 тысяч из них – дети.

Во Владимирскую область дополнительно поступило 206 тысяч доз отечественной противогриппозной вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения. По данным мониторинга Роспотребнадзора, за минувшую неделю циркуляция вирусов гриппа в регионе не выявлена: преобладают риновирусы, парагрипп, Сovid-19, бокавирусы и аденовирусы.

Во Владимирской области, как и во всей стране, планируется привить от гриппа 60 процентов населения, в том числе 75 процентов пациентов из групп риска. Все желающие могут бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства.