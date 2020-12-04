В Собинском районе на месте пожара нашли тело мужчины

В районе восьми утра 4 декабря пожарным сообщили о возгорании дачного дома в деревне Буланово Собинского района. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС установили, что огонь распространился на всю площадь дома - 36 квадратных метров.

В ходе разбора конструкций на месте пожара был обнаружен погибший, его личность устанавливается. К ликвидации пожара привлекались две единицы техники и семь человек личного состава. Дознаватели МЧС России по Владимирской области выясняют причину возгорания.