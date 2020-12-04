В нескольких владимирских кафе посетителям не измеряли температуру

С 27 по 29 ноября представители департамента предпринимательства, управления Роспотребнадзора и администрации города Владимира провели рейд, в ходе которого было проверено 43 объекта общественного питания.

Выяснилось, что в 4 предприятиях не соблюдались необходимые меры безопасности. В кофейне «Просто» на ул. Куйбышева, 62а, кафе «Дворик» на ул. Куйбышева, 66, буфете «24 Градуса» на ул. Мира, 72 и в баре «Рестобар Пятница» на ул. Б. Московская, 31 не измеряли температуру посетителям. Кроме того, там отсутствовали необходимые QR-коды. К этим точкам общепита будут приняты меры, предусмотренные административным кодексом.

Нарушения были выявлены и в фудкорте ТЦ «Мегаторг». Там было зафиксировано превышение 30 процентного одновременного присутствия посетителей от максимально возможного. Кроме этого, при входе на фуд-корт посетителям не измеряли температуру бесконтактным способом. Предприятие заплатит штраф до 300 тысяч рублей.