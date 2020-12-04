В Вязниковском районе рыбак провалился под лед

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

4 декабря у населенного пункта Порзамка Вязниковского района, на озере Никола под лед провалился рыбак. На место выехали спасатели и водолазы спасательной станции города Вязники. Из водоема они достали тело погибшего 44-летнего мужчины.

- Уже известно, что данное место было запрещено для выхода на лед, там установлен запрещающий аншлаг. Рыбачить на водоем мужчина пришел вместе со своим товарищем. Во время происшествия тот попытался спасти его, однако не смог и сообщил о происшествии спасателям, - рассказали в областном управлении МЧС.

Главное управление МЧС России напоминает о том, что первый неокрепший лед может быть смертельно опасен! Даже при визуальной достаточной толщине сейчас не рекомендуется выходить на водоемы для подледной рыбалки. Безопасной для одного человека считается толщина льда от 10 см. Также не рекомендуется делать большое количество лунок вблизи друг к другу – это также снижает прочность льда.

При установлении прочного и толстого льда рыбакам необходимо брать с собой на рыбалку средства спасения, такие как конец Александрова, веревку с гвоздями, иной инвентарь, с помощью которого можно помочь утопающему выбраться из ледяной воды.

За выход на лед в запрещенном месте нарушителю грозит штраф - от 800 до 4000 рублей.