В ДТП на проспекте Ленина столкнулись 4 машины: погиб мужчина

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В восемь часов утра, в самый час пик, у дома 12 на Проспекте Ленина столкнулись сразу 4 автомобиля: "Хонда", "Рено", "Вольво" и "Лада Приора".

Как пояснили нам в областном управлении ГИБДД, "Хонда" и "Рено" ехали в одном направлении, после чего, по неизвестной причине, столкнулись. После сильного удара "Хонда" вылетела на встречную полосу, где столкнулась с "Вольво", а "Рено" столкнулась с "Ладой Приорой".

- Водитель автомобиля "Хонда" скончался на месте, женщине, которая была за рулем "Вольво" получила травмы, врачи оказали ей помощь на месте. По факту ДТП будет проводиться проверка, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - рассказал Валерьян Широков, инспектор областного ГИБДД.

К слову, в социальных сетях ДТП активно обсуждают. Очевидцы говорят о том, что водителю "Хонды" стало плохо за рулем, поэтому и произошло столкновение.

Из-за аварии образовалась большая пробка и в сторону центра города, и в сторону юго-западного района.