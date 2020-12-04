В Коврове сгорел пассажирский автобус

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

В районе шести утра 4 декабря в микрорайоне Заречная Слободка города Коврова загорелся пассажирский автобус, который выезжает по маршруту "Ковров-Ильино". Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. Людей в салоне автобуса не было.

- Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади трех квадратных метров. Произошло загорание внутренней отделки автобуса. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

На месте работали две единицы техники и 8 сотрудников МЧС.