По неофициальной информации, во Владимире арестовали директора имущественного департамента Павла Панфилова

Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

Утром 4 декабря в сети и средствах массовой информации стали распространять новость о том, что 3 декабря был задержан директор департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павел Панфилов. По неофициальной информации, его арестовали за получение взятки в особо крупном размере.

В региональных пресс-службах Следственного комитета и УМВД России не говорят, действительно ли вчера было задержание. Нет подробностей и у пресс-секретаря губернатора региона Ольги Петровой. В телефонном разговоре журналистам "КП" она отметила:

- Нет официальной информации, подтверждающей этот факт.

Павла Панфилова назначили на должность директора департамента в мае 2019 года. Он родился в 1973 году в поселке Оротукан Ягоднинского района Магаданской области. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджмент организации». До назначения Павел Панфилов был заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений и замгенерального директора Корпорации развития Владимирской области.