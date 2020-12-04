В промзоне Владимира горит мусор

Фото из группы Подслушано во Владимире

Утро во Владимире началось с пожара и едкого черного дыма. Сразу несколько владимирцев выложили фотографии в социальных сетях. Одни пишут, что горит что-то в промзоне, другие - что пожар в районе областной администрации.

В областном управлении МЧС пояснили, что пожар все-таки в промзоне. Там загорелся (или подожгли?) мусор.

- Площадь пожара сейчас составляет 50 квадратных метров. На месте работают пожарные. Информация уточняется, - рассказала Светлана Барашкова, сотрудник пресс-службы областного управления МЧС.