Владимирцам предлагают поиграть в "Тайного Санту"

фото предоставлено организаторами

Уже второй год подряд в областном центре проходит игра "Тайный Санта", где незнакомые люди обмениваются новогодними подарками. В пошлом году было около 50 подарков. Организаторы надеются, что на этот раз желающих будет больше.

- Правила игры простые: выбрать и запаковать подарок. После этого нужно принести его в штаб Тайного Санты и получить номер. В объявленный день нужно прийти на розыгрыш и получить подарок от неизвестного участника игры, - рассказали организаторы.

Сейчас в штабе 13 подарков. Штаб находится в кофейном баре "План Б". Раздача подарков состоится 27 декабря в 19 часов. Так что время поучаствовать уже есть!