Меленковец до смерти забил знакомого, заподозрив его в краже

Сорокапятилетний мужчина 25 июня 2018 года обнаружил, что в его дачный домик кто-то забрался и украл его вещи. Меленковец заподозрил в воровстве своего знакомого, который в этот момент проезжал мимо на велосипеде, и потребовал вернуть похищенное. Однако велосипедист его слова проигнорировал. И тогда хозяин дачи, опасаясь, что знакомый сейчас уедет далеко, догнал его, сбил ногами с велосипеда и избил металлическим прутом. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. За умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего суд отправил подсудимого в исправительную колонию строгого режима на семь лет.