Во Владимирской области осудят женщин, которые незаконно прописывали у себя мигрантов

Направлены в суд уголовные дела по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан. По данным УМВД по Владимирской области, преступления произошли летом этого года. Три жительницы Петушинского района поставили на учет по месту своего жительства трех иностранных граждан, но так и не предоставили им крышу над головой.

Факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявлены сотрудниками полиции в Коврове. Местная жительница направила три уведомления о прибытии иностранных граждан, которым не собиралась предоставлять место для проживания. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.