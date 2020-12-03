Умер владимирский общественник Борис Анчугин

2 декабря на 84-м году жизни скончался известный общественный деятель Борис Александрович Анчугин.

- Сфера его профессиональной деятельности охватывала множество самых разных направлений – здравоохранение, политика, работа в торгово-производственных компаниях, ТСЖ. Но, конечно же, он был более известен как активный общественник, искренне старавшийся помогать людям, - сообщается в некрологе Законодательного Собрания области.

Борис Александрович был помощником депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Чуркина и Бабурина. Он и сам был неординарным политиком. Принимал участие в выборах в депутаты Владимирского горсовета, Законодательного Собрания Владимирской области (от партий патриотического блока), а в 2013 году стал кандидатом в губернаторы от КПСС.

В копилке его наград – почетные грамоты Законодательного Собрания Владимирской области и общества «Знание», памятный знак Болгарского общества «Знание», Почетный знак Педагогического общества РСФСР, юбилейная медаль к 300-летию М.В.Ломоносова.

Прощание состоится 4 декабря в 9.00 в Вознесенской церкви Владимира.