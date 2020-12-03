Севастопольцы наградили владимирских музейщиков в дни 100-летия Русского исхода

Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника награждены знаком «Севастополь. Исход 1920-2020», учрежденным Приходом Храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и Историческим клубом «Севастополь Таврический».

Так был отмечен труд генерального директора Светланы Мельниковой, заместителя генерального директора по развитию Александра Капусткина и графического дизайнера Владимира Трошенского по созданию выставки «Пыль чужих дорог…. Владимирские страницы истории Русской эмиграции».

Общественная организация «Севастополь Таврический» зарегистрирована в 2008 году. Кроме издательской работы она реализует множество других проектов, направленных на сохранение исторического и духовного наследия города-героя, среди которых на сегодня самым главным является строительство храмового комплекса в память жертв гражданской войны на месте расстрелов. Этот комплекс будет включать в себя Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, Храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», Музей гражданской войны и Образовательный центр.

Напоминаем, что выставка «Пыль чужих дорог» работает в музейном центре «Палаты» до 14 марта 2021 года.