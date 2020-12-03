Владимирский ветеран Николай Щелконогов отметил 95-летие

3 декабря знаменитому владимирскому ветерану Великой Отечественной войны Николаю Щелконогову исполнилось 95 лет. В день юбилея к фронтовику приехали и представители владимирской мэрии (а также горсовета), и губернатор Владимир Сипягин. На улице около дома Николая Щелконогова власти устроили концерт.

Кстати, Владимир Сипягин позднее написал в соцсетях, что в прошлом году он помог ветерану осуществить мечту и съездить в Германию, чтобы вновь побывать в местах боевой славы.

Напомним, что Николай Щелконогов родился в 1925 году в Башкирии. На момент начала вйоны ему было 15 лет. Он тогда работал комбайнером. На фронт Николай Щелконогов попал уже в 17 лет, был разведчиком, дошел до Берлина. Трижды был контужен. После войны продолжал службу, а в 1956 году после увольнения в запас переехал во Владимир, где и живет до сих пор.