Владимир Сипягин сделал 31 декабря выходным днем

Во время поездки губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в Юрьев-Польский район журналисты спросили его о том, планируется ли сделать 31 декабря выходным днем, как это было в прошлом году.

На это глава региона ответил, что да, последний день уходящего года будет нерабочим. По его словам, "этот день нужно провести с семьёй, чтобы подготовиться к празднику и успеть подготовить праздничный стол". Напомним, что уже второй год подряд власти региона не заставляют нас работать 31 декабря. В прошлом году это решение очень порадовало жителей области.

В Юрьев-Польском районе губернатор посетил село Шихобалово, где он принял участие в открытии нового животноводческого комплекса и телятника местного сельхозпредприятия.