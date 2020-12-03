В этом году владимирские полицейские изъяли из оборота 658 килограммов наркотиков

В 2020 году на территории Владимирской области из незаконного оборота изъято 658 килограммов наркотиков, в том числе свыше 44 килограммов наркосодержащих растений и более 20 килограммов марихуаны.

По данным пресс-службы регионального УМВД, в конце ноября в полиции завершили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Юрьев-Польского. Он сбыл своему приятелю 850 граммов маковой соломы.

Еще один факт незаконного хранения наркотиков пресечен в октябре текущего года в Суздальском районе. В жилом доме правоохранители нашли почти 300 граммов марихуаны и 25 - конопли. Хозяин дома, 35-летний местный житель, пояснил, что выращивал растения на своем участке для личного потребления. В отношении него возбудили уголовное дело.

Любой может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:

по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточно);

по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81.