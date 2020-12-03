Прокуратура требует, чтобы с бывшего директора комбината "Тепличный" взыскали 7 миллионов рублей

Хотя приговор экс-директору ГУП комбинат "Тепличный" Виктору Шляхову был вынесен еще в апреле 2019 года прокуратура продолжает добиваться наказания для него. Напомним, что в 2019 году Шляхову дали восемь лет и штраф в размере 20 млн рублей, с лишением права занимать руководящие должности на срок 6 лет. Его обвиняли по нескольким статьям, среди которых было взяточничество, подкуп и растрата. Однако областная прокуратура посчитала, что наказание не полное, и обратилась в Перовский районный суд г. Москвы с требованием взыскать с Шляхова еще семь миллионов рублей.

По мнению прокуратуры, такой ущерб нанесен заключением мирового соглашения с рядом компаний. По нему им предоставлялась беспроцентная рассрочка по оплате продукции с сентября 2016 года до августа 2018 года, а в последующем в невозможности взыскания дебиторской задолженности с ООО «Аргентум-Трэйд» и «Продукт-Экстра» в сумме более 7 млн рублей.

Суд согласился с требованием прокуратуры. Но решение еще не вступило в законную силу.