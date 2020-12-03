В Коврове мужчина приревновал сожительницу и поджег ее дом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Татарстана, проживающего в Коврове. Мужчина обвиняется в умышленном уничтожении имущества путем поджога.

По данным УМВД по Владимирской области, в августе текущего года в полицию поступило сообщение о возгорании дачного дома. Хозяйка рассказала, что подозревает в совершении поджога своего сожителя, который сразу же после произошедшего скрылся.

Оперативники установили местонахождение сожителя и задержали его. В преступлении мужчина сознался. Установлено, что он, находясь на территории участка, поджег скатерть, убедился, что пламя не погаснет, а после того, как огонь перекинулся на дом, убежал с места. В результате пожара дом был полностью уничтожен. Ущерб составил 245 000 рублей. Свои действия обвиняемый объяснил тем, что приревновал сожительницу.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчину могут лишить свободы на срок до пяти лет.