Во Владимирской области за вечер сгорели два дома и один склад

Пожар в селе Григорьево Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Первый пожар случился в районе шести вечера в селе Григорьево Гусь-Хрустального района. Частный жилой дом полыхал по всей площади - 60 квадратных метров, была угроза распространения огня на соседний. Пострадавших и погибших нет. На месте работали четыре единицы техники и 12 человек личного состава.

Также пресс-служба МЧС сообщает, что через 40 минут в этом же районе загорелся склад. Огонь ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. К месту пожара выезжали 11 единиц техники и 28 человек личного состава.

Третье возгорание случилось в городе Александрове, в частном доме на две семьи. Пожарных вызвали к десяти вечера. Площадь составила 55 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались три единицы техники, девять человек личного состава.