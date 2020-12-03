11 декабря состоится открытие нового концертного сезона Центра классической музыки

11 декабря в ЦКМ состоится открытие нового концертного сезона. В нем примут участие все коллективы Центра: Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор, Детская хоровая капелла Центра классической музыки.

В программе вечера прозвучат два произведения: симфоническая поэма немецкого композитора Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» и поэма-кантата Николая Мясковского «Киров с нами». «Так говорил Заратустра» Р. Штрауса — первая в истории музыки интерпретация философского произведения, изменившая соотношение музыки и слова и превратившая музыку в форму критики культуры. Поэма-кантата «Киров с нами» написана для двух солистов (меццо-сопрано и баритон), смешанного хора и симфонического оркестра и состоит из вступления и четырех больших номеров.

Начало концерта – 18:30. Цена билета: 300-400 рублей. Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28 (тел. 32-27-71, 32-63-65).