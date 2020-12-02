Молодой парень, притворявшийся девушкой, лишил владимирца почти 700 тысяч рублей

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в полицию обратился пятидесятипятилетний горожанин, рассказавший, что лишился денег после знакомства в интернете. В популярной соцсети мужчина познакомился с девушкой, виртуальное общение активно развивалось, но вскоре девушка стала просить денег у владимирца, чтобы решить свои проблемы. В том числе деньги были нужны, чтобы приехать во Владимир. Горожанин исправно переводил, но визит не состоялся. Впрочем, девушка обьяснила почему: по ее словам, она попала в психиатрическую больницу и теперь ей нужны были средства, чтобы выйти оттуда. Мужчина вновь помог, но виртуальную знакомую, которой перевел в общей сложности 680 тысяч рублей, так и не увидел. Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. И владимирские правоохранители нашли "девушку" - ей оказался 21-летний молодой человек из Республики Башкортостан. Взяв чужие фотографии и имя, он специально начал общение, чтобы получить деньги. Владимирские полицейские съездили в командировку, задержали подозреваемого и привезли во Владимир. Он признался, что придумал схему обмана заранее и возвращать деньги не планировал. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", подозреваемый арестован.