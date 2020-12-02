Под муромлянкой провалился пол на веранде кафе

Летом этого года горожанка вместе с родственниками находилась на территории базы отдыха «Озерный» на озере Большое Свято. Сотовая связь там ловила плохо, и чтобы поймать устойчивый сигнал женщина поднялась на веранду кафе-магазина. Увы, пол на веранде давно прогнил. Но выглядел нормально. И муромлянка вышла на веранду не подозревая плохого. Но под ней доски проломились, и женщина упала с высоты второго этажа на землю. В результате она пострадал и лечилась, а потом она обратилась в суд с иском к МБУ ДО «Центр внешкольной работы» о компенсации морального вреда, компенсации утраченного заработка и компенсации расходов, связанных с лечением. Рассмотрение дела начнется в ближайшее время.